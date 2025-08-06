وزير التجارة: خطة الزيارة الأربعينية تتضمن محورين أحدهما يتعلق باستقرار الأسعار

صرّح وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الأربعاء، بأن خطة الزيارة الأربعينية تتضمن محورين، مبينا أن أحدهما يتعلق باستقرار الأسعار، فيما أشار الى أن الوزارة تسعى الى تأمين خزين غذائي يكفي لأكثر من أربعة أشهر وخزين حبوب يغطي حاجة البلاد لأكثر من عشرة أشهر، حيث ذكر الغريري خلال مؤتمر صحفي، إن "اجتماع المديرين العامين في كربلاء المقدسة يمثل خلية عمل متكاملة للانطلاق بخطة الوزارة الخاصة بالمشاركة في زيارة الأربعين، كما هو معتاد في السنوات السابقة"، مبينا ان "مشاركة الوزارة هذا العام ستكون فاعلة من خلال الأسطول التابع لها وملاكاتها، فضلاً عن تقديم التبرعات والمساهمات التي تسهم في خدمة الزائرين".

كما اوضح، ان "الجانب الآخر من الاستعدادات يتمثل في تأمين استقرار السوق المحلية خلال فترة الزيارة، والذي يشهد ضغطاً متزايداً نتيجة الطلب الكبير على المواد الغذائية"، مبيناً ان "الوزارة ستعمل على إطلاق حصة غذائية جديدة وحصة طحين، الى جانب انتشار الفرق الرقابية لمراقبة الأسواق وآليات العمل، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار ومتابعة مستوى الخزين وزيادة الطاقة الخزنية في مخازن المحافظة".

وأضاف ان "زيارته الى مدينة كربلاء المقدسة تهدف أيضاً الى متابعة استعدادات الوزارة اللوجستية على المدى القريب والبعيد، وزيادة عدد المخازن، واستكمال المراحل النهائية من مشاريع تطوير الطاقات الخزنية للمواد الغذائية، الى جانب التهيئة الكبيرة في منطقة عين التمر لاستقبال الكميات المتزايدة من إنتاج الحبوب". فيما أكد أن "الوزارة تسعى الى تأمين خزين غذائي يكفي لأكثر من أربعة أشهر، وخزين حبوب يغطي حاجة البلاد لأكثر من عشرة أشهر".