واسط: فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية

استطاعت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، إخماد حريقاً اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية في واسط، حيث ذكر بيان للمديرية الدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد الاحتياطية وورش لتصليح السيارات، والتي كانت مخالفة لتعليمات السلامة، حيث تم إنشاء أجزاء منها بألواح السندويتش بنل سريعة الاشتعال في منطقة داموك بمحافظة واسط، وذلك تحت إشراف مديرها في المحافظة، العميد محسن علي جعفر، وعدد من القادة الأمنيين".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني، استنفرت وطوقت النيران، وعزلت المخازن والمحال المحترقة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".

كذلك أوضح، ان "الدفاع المدني، طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".