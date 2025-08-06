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العتبة العلوية المقدسة تضع خطة وفرق للإخلاء الطارئ خلال الأربعينية


 

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن خطتها الأمنية والخدمية والصحية استعداداً لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فيما أكدت أن الخطة تضمنت نشر أكثر من 3000 كاميرا مراقبة حديثة، حيث ذكر معاون رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، جعفر البديري، للوكالة الرسمية،  إن "العتبة العلوية المقدسة باشرت تنفيذ استعدادات واسعة لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) لعام 1447هـ، والتي تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدم بإشراف الأمانة العامة للعتبة ومتابعة غرفة عمليات الزيارات المليونية"، مبيناً أن "ملف الضيافة يتضمن تجهيز 15 موقعاً وموكباً متخصصاً في تقديم ثلاث وجبات طعام يومياً بواقع يتجاوز ربع مليون وجبة في اليوم الواحد، حسب كثافة الزائرين".

وأضاف البديري أنه "تم كذلك إعداد خطة صحية للإخلاء الطارئ تضمنت تدريب أكثر من 500 متشرف بالخدمة من الرجال والنساء على عمليات الإخلاء السريع والآمن"، مشيراً إلى أن "هناك أيضاً مواقع منتشرة في محيط العتبة العلوية المقدسة لتقديم المياه الباردة والمعقمة إلى جانب توزيعها بين المواكب بإنتاج يومي يصل إلى أكثر من مليون قدم مكعب وما يفوق عشرة ملايين لتر يوميا يتم ضخها عبر خمسة منافذ لتزويد الحوضيات".

وتابع، أن "العتبة العلوية استقطبت عبر شعبة المتشرفين بالخدمة أكثر من 3500 متشرف موزعين بين أقسام العتبة المختلفة كلٌّ بحسب اختصاصه"، موضحاً، أنه "تم نشر 61 جهاز بث إنترنت في الصحن العلوي الشريف ومحيطه، وصحن السيدة الزهراء (عليها السلام) لتوفير خدمة الإنترنت المجانية للزائرين".

كذلك، أشار البديري إلى، أن "الخطة الأمنية تضمنت إدارة متكاملة للحشود وفتح منافذ تفتيش متعددة وفحص الحقائب باستخدام أجهزة متطورة مع نصب أكثر من 3000 كاميرا مراقبة حديثة موزعة داخل ومحيط العتبة وصحن السيدة فاطمة الزهراء والصحن الشريف، إضافة إلى تدريب الكوادر على استخدام أجهزة الرابسكان المتطورة".

كما أوضح البديري، أن "التوسعة الخدمية شملت نصب الهياكل والخيام الجديدة بمساحة 1657 متراً مربعاً لكل خيمة مما يتيح استيعاب أعداد أكبر من الزائرين، كما شمل ملف التضليل تغطية محيط الصحن الشريف وأماكن إيواء الزائرين لتقليل تأثير حرارة الشمس"، مستدركاً أن "هذه الخدمات ترافقها جهود مستمرة في مجالات الغسل والتنظيف وإيواء الزائرين وفرش السجاد وتوفير المجاميع الصحية المتنقلة ضمن خطة شاملة لتأمين أفضل الخدمات للزائرين".

فيما لفتإلى أن "كوادر قسم الإعلام تقوم بتغطية كل هذه الفعاليات من خلال خمس فرق إعلامية تتوزع بين المحافظات الجنوبية لتغطية الزائرين بالبث المباشر وترتبط بفضائيات العتبة، إضافة إلى فريق الإنتاج والفواصل وفريق داخل الحرم الشريف والاستوديو الرئيس في مقام الإمام زين العابدين (عليه السلام)، إلى جانب فريق مركز الخبر لتوثيق جميع الأنشطة والخدمات، فضلاً عن وجود فريق خاص لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نقل كل ما يقدم من خدمات على أرض الواقع وتعزيز التواصل المباشر مع الزائرين"، مؤكداً أن "هذه الخدمات والاستعدادات اللوجستية والأمنية والخدمية والتقنية تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة للزائرين وتسهيل أدائهم مراسم الزيارة".

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