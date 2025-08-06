واسط: توجيه بغلق جميع المحال والمخازن المخالفة لإجراءات السلامة

وجّه محافظ واسط هادي مجيد الهماشي، اليوم الأربعاء، بغلق جميع المحال والمخازن المخالفة لشروط السلامة المهنية، حيث ذكر مكتب المحافظ في بيان، إن "الهماشي وجه بغلق جميع المحال والمخازن التي تمارس أنشطتها داخل المناطق السكنية، المخالفة لشروط الدفاع المدني ومتطلبات السلامة المهنية".

كما أضاف المكتب، أن "المحافظ كلف بلدية الكوت وقيادة شرطة المحافظة ومديرية الدفاع المدني بتنفيذ التوجيه فورًا، من دون انتظار استكمال الإجراءات الروتينية".