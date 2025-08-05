مطار كركوك: إستقبال أولى رحلات زوار الأربعين قادمة من تركيا

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الثلاثاء، وصول أولى رحلات زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) قادمة من تركيا، فيما أكدت جاهزيتها لاستقبال جميع الرحلات الجوية، حيث ذكر مدير إعلام مطار كركوك الدولي هردي شواني للوكالة الرسمية، إن "مطار كركوك الدولي، استقبل أولى رحلات زوار الاربعينية قادمة من تركيا، وهي أولى رحلة من هذا النوع تهبط في المطار، ضمن استعدادات المطار لاستقبال الزائرين"، مؤكداً "جاهزية المطار لاستقبال جميع الرحلات للزائرين من مختلف دول العالم ".

وأضاف أن "إدارة المطار قدمت جميع التسهيلات للزوار الأجانب مع تقديم الرعاية الصحية لهم من قبل مفارز دائرة صحة كركوك.