الأخبار

مطار كركوك: إستقبال أولى رحلات زوار الأربعين قادمة من تركيا


 

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الثلاثاء، وصول أولى رحلات زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) قادمة من تركيا، فيما أكدت جاهزيتها لاستقبال جميع الرحلات الجوية، حيث ذكر مدير إعلام مطار كركوك الدولي هردي شواني للوكالة الرسمية، إن "مطار كركوك الدولي، استقبل أولى رحلات زوار الاربعينية قادمة من تركيا، وهي أولى رحلة من هذا النوع تهبط في المطار، ضمن استعدادات المطار لاستقبال الزائرين"، مؤكداً "جاهزية المطار لاستقبال جميع الرحلات للزائرين من مختلف دول العالم ".

وأضاف أن "إدارة المطار قدمت جميع التسهيلات للزوار الأجانب مع تقديم الرعاية الصحية لهم من قبل مفارز دائرة صحة كركوك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مطار كركوك: إستقبال أولى رحلات زوار الأربعين قادمة من تركيا
الحشد الشعبي يؤكد دعم هيئة الحشد الشعبي لجهود إعمار بغداد
وزارة التخطيط: خطة التنمية الخمسية ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ 10 في المئة
الطب العدلي: مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء
موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد
الإطار التنسيقي يقرّر رفع توصية إلى الرئاسات الأربع للمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات
قيادة عمليات بغداد: افتتاح جسر الفاضلية لتأمين انسيابية الزوار خلال الزيارة الأربعينية
حالة الطقس: محافظتان تسجلان 50 درجة مئوية
جدول أعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
التربية تنفي تحديد موعد لبدء العام الدراسي وتؤكد: لا قرار بشأن مباشرة الكوادر حتى الآن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك