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حالة الطقس: محافظتان تسجلان 50 درجة مئوية


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظتين 50 درجة مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

كما ذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل 46، أربيل والسليمانية ونينوى وصلاح الدين 44، الأنبار 43، دهوك 41، كركوك 45، واسط والديوانية والنجف الأشرف والمثنى 47، الناصرية 48، ميسان والبصرة 50".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 20 كم/س، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8)كم".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على العموم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

كذلك أوضح، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

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