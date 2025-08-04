وزير النقل يحدد ثلاثة مداخل امام زائري الاربعينية من المحافظات الجنوبية

حدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ثلاثة مداخل لتفويج الزائرين من المحافظات الجنوبية.

وقال السعداوي في تصريح للوكالة الرسمية "زرنا اليوم محافظة ذي قار، حيث تستنفر الوزارة كوادرها كافة لغرض تفويج الزائرين من المحافظات الجنوبية بثلاثة مداخل:

المدخل الأول: (بصرة، سوق الشيوخ، ثم إلى كربلاء المقدسة).

المدخل الثاني: (المدينة، الجبايش، الناصرية، ثم إلى كربلاء المقدسة،

المدخل الثالث: (العمارة، الفجر، الديوانية، ثم إلى كربلاء المقدسة)".

وأضاف السعداوي "هذا العام تم تحديث خطة وزارة النقل من خلال تفويج الزائرين ابتداء من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء المقدسة، ثم تفويج عكسي بعد انتهاء الزيارة الأربعينية".

وأكد السعداوي، أن "وزارة النقل مستعدة بشكل تام لخدمة زوار الإمام الحسين (ع) مع اقتراب الزيارة الأربعينية من خلال استنفار جميع امكانات الوزارة سواء كانت باصات نقل المسافرين والوفود أو النقل الخاص أو الخطوط الجوية أو السكك أو النقل البري أو البحري"، لافتًا إلى أن "جميع شركات الوزارة المعنية بالزيارة الأربعينية تم إعدادها واستنفارها بالكامل لغرض الزيارة الأربعينية المقبلة".