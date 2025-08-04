المفوضية تستبعد المحامية زينب جواد من السباق الانتخابي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين(4 آب 2025)، عن قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد المحامية زينب جواد من السباق الانتخابي.

وقال المصدر إن "مفوضية الانتخابات قررت استبعاد المحامية زينب جواد من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة".

هذا وكان مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات قد افاد، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، باستبعاد المرشحة قمر عباس يوسف السامرائي، المرشحة عن "تحالف حرب تقدم" في محافظة بغداد.

وقال المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار الاستبعاد جاء بعد تدقيق أوراق الترشح"، مبينًا أن "القرار صدر وفقًا للسياقات القانونية المعتمدة، وتم تبليغ الكيان السياسي المعني رسميًا".

وأضاف أن "المرشحة المستبعدة بإمكانها الطعن بالقرار أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال المدة المحددة قانونًا".