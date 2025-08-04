الداخلية تعلن اعتقال 1275 متهما بالتلاعب في الأسعار

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، عن اعتقال 1275 متهما بتهمة التلاعب بالأسعار منذ بداية شهر محرم الحرام.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام العميد مقداد ميري في بيان، إن "مفارز المديرية العامة للجريمة المنظمة، وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية، تمكنت منذ بداية شهر محرم الحرام وحتى اليوم، من إلقاء القبض على (1275) متهماً في مختلف المحافظات العراقية، لقيامهم بارتكاب جرائم التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، مستغلين الأوضاع الاقتصادية والزيادة في الطلب خلال هذه الفترة".

وأضاف "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين".

وأكد ميري أن "وزارة الداخلية أنها ماضية في رصد ومتابعة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الظروف العامة"، داعيا المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من خلال الخطوط الساخنة أو مراكز الشرطة المنتشرة في عموم البلاد".