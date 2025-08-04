مديرية شرطة كربلاء: تسجيل 205 مواكب عربية وأجنبية لخدمة زائري الأربعينية

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 14 ألف موجب خدمي محلي، و205 مواكب عربية وأجنبية لخدمة زائري الأربعينية، إذ ذكر مدير إعلام القيادة العميد إحسان الأسدي لقناة السومرية، إن "أكثر من 14 ألف موكب خدمي و205 مواكب عربية وأجنبية سجلوا ضمن قيادة الشرطة لتقديم كافة الخدمات للزائرين".

كما أوضح، أن "قيادة شرطة كربلاء أصدرت توجيهات باتخاذ تدابير ووسائل السلامة كافة تجنباً للحواد ولاسيما الحرائق".