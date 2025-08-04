رئيس الوزراء يوجه المالية بإطلاق اوامر الترفيع والعلاوة السنوية والشهادات المكتسبة أثناء الخدمة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المالية بإطلاق اوامر الترفيع والعلاوة السنوية والشهادات المكتسبة أثناء الخدمة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة".

كما اضاف البيان، ان "السوداني وجّه ايضا وزارة المالية باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها".