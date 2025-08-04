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هيئة النزاهة توقع بمعقب انتحل صفة أحد المواطنين واستحصال الأموال مقابل إنجاز معاملات تقاعدية


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن الإيقاع بمُعقّبٍ "مُنتحل صفة" وهو متلبَّـس بالرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لأحد المُواطنين، مقابل مبالغ ماليَّة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مُباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أفادت بتأليفها فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد، فور تلقّيها معلوماتٍ تتضمَّن تعرُّض مُشتكٍ للمُساومة وطلب مبلغ عشرة ملايين دينار؛ مقابل إنجاز مُعاملته التقاعديَّة".

وأضاف، أن "فريق المُديريَّة، بعد استحصاله الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة البالغ عشرة ملايين دينار في أحد أحياء العاصمة بغداد"، منوهاً بأن "المشكو منه تبيَّن أنَّه مُعقّبٌ وانتحل صفة أحد المواطنين؛ لتمرير أفعاله المُخالفة للقانون؛ من أجل المصلحة الماديَّة".

فيما لفت إلى، أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الهويَّات، منها: بطاقة وطنيَّة وبطاقة سكنٍ وباج الدائرة القانونيَّة في مُؤسَّسة السجناء السياسيّين باسم أحد المُواطنين ومثبت عليها صورة المشكو منه، وباج صادر عن مُؤسَّسة الصحفيّين والمُثقّفين الشباب في العراق باسمه، فضلاً عن "فيزا كارد" صادرةٍ عن مصرف الرافدين باسم إحدى المُواطنات، وهويَّة تقاعديَّة باسم أحد المُواطنين يزمع صدورها عن هيئة التقاعد الوطنيَّة".

كما أوضح، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة1983 )، وعرضه بصحبة المشكو منه والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".

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