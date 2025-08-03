أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (3 آب 2025)، عن ضبط وتفكيك شبكة لتحويل الأموال داخل وخارج البلاد.

وذكر بيان للداخلية انه "وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبالتعاون مع قيادة شرطة ديالى وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية من ضبط وتفكيك شبكة متورطة في عمليات تحويل الأموال داخل وخارج العراق، شملت دولتي تركيا والأردن".

وأضاف، ان "العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزة أفراد الشبكة، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لعرضهم على القضاء المختص" منوها الى، ان "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد".