السوداني يرأس اجتماع اللّجنة العليا للإعمار والاستثمار / موسع

رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات التي تتعلق بقطاع الاستثمار، ومناقشة المشاريع الاستثمارية المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها، حيث جرى إقرار عدد من المشاريع الاستثمارية في مجالات؛ السكن، والكهرباء، والصناعات النفطية، وكذلك في مجال الصناعات الدوائية".

واستضافت اللجنة في اجتماعها وزير الثقافة والسياحة والآثار، لمناقشة عدد من المشاريع التي تخصّ إعمار وتأهيل بعض المواقع التابعة للوزارة.

كما استضافت اللجنة محافظ نينوى، حيث جرى اقرار إنشاء مصنع دوائي في مدينة الموصل وفقاً لرؤية الحكومة في توطين الصناعة الدوائية، فضلاً عن مجموعة من المشاريع التجارية والسكنية بالمحافظة.

وفي ما يخص ملف الكهرباء، فقد تمت استضافة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى، وجرت مناقشة مستفيضة للخطط المعدّة والخاصة بتأمين توفير التيار الكهربائي للمجمعات السكنية التي أنشئت حديثاً في العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة، وفق موديل اقتصادي يضمن كفاءة التوزيع واستمرار التزويد.