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دخول أكثر من 187 ألف زائر الى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد (3 آب 2025)، أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق عبر 9 منافذ جوية وبرية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بلغ أكثر من 187 ألف شخص حتى يوم أمس السبت الموافق 2 آب 2025.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في تصريح ، إن "الإحصائية الرسمية لتاريخ يوم السبت توزعت على النحو الآتي:

منفذ زرباطية: 87,598 زائرًا

منفذ الشلامجة: 52,929 زائرًا

منفذ المنذرية: 14,859 زائرًا

منفذ الشيب: 11,780 زائرًا

منفذ سفوان: 2,596 زائرًا

منفذ حاج عمران: 2,935 زائرًا

منفذ باشماخ: 1,434 زائرًا

مطار بغداد الدولي: 7,187 زائرًا

مطار النجف الدولي: 6,056 زائرًا".

وأوضح القيسي، أن "المجموع الكلي للزائرين حتى الآن بلغ 187,347 شخصًا".

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دخول أكثر من 187 ألف زائر الى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين
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