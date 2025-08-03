دخول أكثر من 187 ألف زائر الى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد (3 آب 2025)، أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق عبر 9 منافذ جوية وبرية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بلغ أكثر من 187 ألف شخص حتى يوم أمس السبت الموافق 2 آب 2025.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في تصريح ، إن "الإحصائية الرسمية لتاريخ يوم السبت توزعت على النحو الآتي:
منفذ زرباطية: 87,598 زائرًا
منفذ الشلامجة: 52,929 زائرًا
منفذ المنذرية: 14,859 زائرًا
منفذ الشيب: 11,780 زائرًا
منفذ سفوان: 2,596 زائرًا
منفذ حاج عمران: 2,935 زائرًا
منفذ باشماخ: 1,434 زائرًا
مطار بغداد الدولي: 7,187 زائرًا
مطار النجف الدولي: 6,056 زائرًا".
وأوضح القيسي، أن "المجموع الكلي للزائرين حتى الآن بلغ 187,347 شخصًا".
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