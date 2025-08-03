معاون رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو سبل التعاون العسكري والتدريب المشترك

استقبل معاون رئيس أركان الجيش للميرة، الفريق حميد عناد، في مكتبه بمقر الدائرة، اليوم الأحد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، اللواء كريستوف هينتزي، والوفد المرافق له.

وذكر بيان لوزارة الدفاع انه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الدعم اللوجستي والتدريب، وسبل الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في بناء قدرات الجيش العراقي، لا سيما فيما يتعلق بتبني الأساليب الحديثة، في مجالات رفع مستوى المؤسسات التدريبية التابعة لدائرة الميرة وتوسيع نطاق الشراكة التدريبية.

وأكد معاون رئيس اركان الجيش للميرة على حرص العراق لاعتماد منهجيات تدريبية متقدمة وتقنيات حديثة عبر التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات متطورة في المجال التدريبي، مشيراً إلى أن العراق عمل في الفترة الماضية على ترشيد المناشئ غير الفاعلة، في مجال التسليح مع الاتجاه نحو الاعتماد على دول ذات خبرات متقدمة في التصنيع العسكري والدعم اللوجستي.

كما أشار إلى أن وزارة الدفاع تولي اهتماماً متزايداً بمشروع الأتمتة الإلكترونية في مفاصل المؤسسة العسكرية، لما له من أهمية في تعزيز الكفاءة التنظيمية وتسهيل العمليات الإدارية والفنية، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي يشهده مركز الترميز العسكري، التابع لدائرة الميرة والذي حقق خطوات مهمة في مجال توحيد رموز المعدات عبر نظام ادارة المستودعات الموّحد وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في اختصار حلقات الروتين الاداري.