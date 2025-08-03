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الشمري في ذكرى إبادة الإيزيديين: أبوابنا مشرعة لجميع الضحايا ونحرص على مساندتهم


أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، حرص وزارته على تقديم الدعم والمساندة لجميع ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الإيزيديين عام 2014.

وقال الشمري في بيان إن "التاريخ ما زال شاهداً على أن العراق ملهم الحياة ولا يعرف لغة الانكسار لأن فيه رجالاً أقسموا على حفظ كرامة الإنسان، وفي الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين والمكونات الأخرى، هذه الشريحة المهمة في وطن الحضارات التي عانت الكثير، نؤكد أن العار سيبقى يلاحق العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض فساداً وغدراً بالإنسانية".

وأضاف "إننا في وزارة الداخلية نحرص كل الحرص على تقديم الدعم والمساندة لجميع الضحايا ومن بينهم المكون الايزيدي وإن أبوابنا مشرعة أمامهم"، مؤكداً ان "تخليد ضحايا جرائم الإبادة الجماعية سيبقى أساساً حياً في نفوس الشرفاء والضمائر الخيرة".

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