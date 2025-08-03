وزارة العمل: إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب 2025 للأسر المشمولة في عموم العراق، حيث ذكر وزير العمل أحمد الأسدي في بيان، أنه "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب والتي شملت مليوني و(97) ألف و(225) أسرة في بغداد والمحافظات، وبمبلغ إجمالي تجاوز (452) مليار دينار عراقي".

فيما دعا "الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مؤكداً "حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".

كذلك، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(520) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (364) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (576) ألف أسرة وبمبلغ تجاوز الـ(87) مليار دينار عراقي".