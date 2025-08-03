جنايات مكافحة الفساد: السجن ست سنوات بحق موظف يعمل في مديرية تنفيذ الرصافة

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل في مديرية تنفيذ الرصافة، حيث ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل في مديرية تنفيذ الرصافة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

فيما أوضح، أن "الحكم بحق المدان صدر وفقاً لأحكام المادة 316 / الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".