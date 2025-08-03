هيئة النزاهة: 6 أوامر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال تموز الماضي

صرّحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن مجمل نشاطاتها خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة تنفيذ 6 أوامر قبض واستقدام قضائية بحق ذوي الدرجات الخاصة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "مجمل نشاطات الهيئة خلال شهر تموز الماضي شملت تنفيذ 133 عملية ضبط، والقبض على 49 متهماً بالجرم المشهود، إضافة إلى تنفيذ 6 أوامر قبض واستقدام قضائية بحق ذوي الدرجات الخاصة، وصدور 40 حكماً بالإدانة القضائية، فيما بلغ عدد المدانين بالأحكام القضائية 49 مداناً".

كما أشار إلى، أن "عدد ملفات تسليم الهاربين بلغ 54 ملفاً، في حين بلغ عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المستلمة 6941 استمارة، وبلغ عدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح 12 مشمولاً".

كذلك أوضح، أن "الهيئة أجرت خلال شهر تموز الماضي 60 زيارة لمراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، وأعدت 3 تقارير لتشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها، كما بلغ عدد الإصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية 10، وتم إعداد 41 بحثاً ودراسة وتقارير إحصائية ودورات وورش وندوات".