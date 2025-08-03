هيئة التقاعد العامة: استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب

أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين، حيث ذكر وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، للوكالة الرسمية، إن "هيئة التقاعد العامة استكملت اليوم، إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية دائرة المحاسبة، ورفعها الى المصارف، لإنجاز إجراءات الصرف". فيما دعا عبد الستار "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي".



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