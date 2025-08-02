محكمة بغداد توجه ضربة قاصمة لشبكات المخدرات وتفكك عصابات خطيرة

أصدرت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا شؤون المخدرات، اليوم السبت ، قرارات حاسمة أسهمت في تفكيك عدد من أخطر شبكات المخدرات المحلية والدولية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، الحقوقي حسين يوسف التميمي، في بيان، إن "قاضي محكمة التحقيق المركزية المختصة بملفات المخدرات اتخذ قرارات نوعية دقيقة، استناداً إلى معلومات استخبارية وتحقيقات معمّقة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وإلقاء القبض على أفراد العصابات المحلية والمافيات الدولية المتورطة".

وأضاف التميمي أن "التعاون الوثيق بين المحكمة والجهات الأمنية والاستخبارية، ولا سيما المديرية العامة لشؤون المخدرات، كان له الدور البارز في إنجاح العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن "القرارات القضائية اتسمت بالصرامة والشفافية، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب".