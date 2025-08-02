نواب : رئاسة البرلمان تتحمل تعطيل الجلسات لهذا السبب

حمل نواب كتل مختلفة ، رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبيه " محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله " مسؤولية تعطيل جلسات مجلس النواب .

وقال النائب سعود الساعدي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، ان " بعض النواب يصرون على تعطيل الجلسات ومنع البرلمان من اداء دوره الرقابي والتشريعي، وقد حضر جلسة اليوم نحو 149 نائبا ، لكن تم تعليق الجلسة ورفعها من قبل رئيس البرلمان الذي اكد ان هيئة الرئاسة لا تتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات ".

واضاف ،" نحمل رئيس البرلمان ونائبيه هذا التعطيل ، وذلك لسبب رئيسي هو ان النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 ، لايتضمنان مايسمى تعليق جلسات البرلمان ، كما نحملهم مسؤولية عدم تطبيق بنود النظام الداخلي ومواد القانون في عدم اتخاذ اجراءات فصل النواب المتغيبين واوضح ، ان " النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان تغيب النائب لخمسة جلسات يترتب عليه قرار الفصل من البرلمان "، مبينا ان " الاجراء الرسمي قانون لمنع تعطيل الجلسات ، هو فصل اولئك النواب المتغيبين".