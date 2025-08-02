عمليات بغداد تضبط وكرين للقمار وتعتقل 13 مخالفاً في الرصافة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (2 آب 2025)، ضبط شقة وكوفي شوب يُمارس فيهما لعب القمار "المراهنة" شرقي العاصمة، وإلقاء القبض على 13 مخالفاً.

وذكر بيان لقيادة العمليات، أن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد/الرصافة، وبالاشتراك مع مفارز الأمن السياحي، نفذت واجباً أمنياً ضمن منطقتي الكرادة والسعدون، أسفر عن ضبط كوفي شوب وشقة تُمارس فيهما لعبة القمار (المراهنة)".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 13 مخالفاً، فضلاً عن ضبط أجهزة لعب القمار وأدوات أخرى ومشروبات كحولية"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".