وثيقة .. طلب بإدراج التصويت على تعديل قانون التربية في جلسة البرلمان المقبلة

أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيسة لجنة التربية النيابية، النائبة سعاد جبار الوائلي، طلبا موجها إلى رئاسة مجلس النواب للموافقة على إدراج فقرة ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة تتضمن التصويت على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

وطالبت الوائلي في الوثيقة، التي حملت توقيعها بتاريخ اليوم السبت (2 آب 2025)، بإدراج الفقرة في أقرب جلسة مقبلة، تمهيدا لإجراء التصويت النيابي على التعديل المقترح للقانون المذكور.