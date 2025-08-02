هيئة النزاهة تضبط مُتهمين اثنين في نينوى على خلفية عمليات اختلاسٍ وتلاعب بالشهاداتِ الصحيّة

أعلَنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط مُتَّهمين اثنين في مُحافظة نينوى؛ بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون، حيث ذكرت الهيئة، أن "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّـة تحقيق نينوى وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة تمكَّن في عمليتين منفصلتين من ضبط طبيبين بيطريَّـين يعملان في محجر بيطرة نُقطة سدّ الموصل؛ وذلك لقيامهما بإدخال مواد مختلفة بموجب شهادات فحصٍ غير أصوليَّةٍ لا تتضمَّن إدراج المعلومات الصحيحة عن المواد الداخلة؛ بقصد إدخالها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون، وتضليل نُقاط التفتيش مقابل مبالغ ماليَّةٍ، وقيامه بعملياتِ اختلاسٍ وتلاعبٍ في الشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بالاتفاق مع التجَّار".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بدفاترِ الشهاداتِ الصحيّة والوصولات التي تمَّ التلاعب بها وعرضها رفقة المُتّهمِين أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ الذي قررَّ توقيفها بموجب أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (160 لسنة 1983)".