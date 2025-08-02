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وزارة النقل تعلن عن خطة متكاملة استعداداً للزيارة الأربعينية


 

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة متكاملة استعداداً لزيارة الأربعين، فيما أشارت إلى تفاصيل الخطة، إذ ذكر بيان لوزارة النقل، أنه "بإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أعدت تشكيلات الوزارة خطة شاملة استعدادًا لزيارة الأربعين، تضمنت إجراءات استثنائية لضمان انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات على المستويين البري والجوي".

وأضاف البيان، أن "هذا العام سيشهد تطبيق آلية جديدة في نقل الزائرين، من خلال مرافقة الباصات الزرقاء للجموع الحسينية لمسافات طويلة وعلى امتداد المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، ابتداءً من المنافذ الحدودية، بهدف تقليل الضغط المروري وضمان انسيابية التنقل".

فيما لفت إلى أن " وزير النقل أوعز إلى غرفة عمليات النقل برئاسة وكيل الوزارة حازم الحفاظي بتحديث خطط الاستجابة وتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحكومات المحلية، لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية تجاه زوار الإمام الحسين (عليه السلام)".

كما أوضح أن "الخطوط الجوية العراقية باشرت بتوسيع رحلاتها وزيادتها إلى وجهات خارجية رئيسية مثل طهران، مشهد، البحرين، باكستان وغيرها، لتأمين وصول الزائرين من الخارج بانسيابية عالية".

وتابع: "فيما جهزت إدارة المطارات العراقية ملاكاتها المتخصصة وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والفنية لضمان سلاسة الإجراءات في (مطارات بغداد الدولي، النجف الأشرف، والبصرة)".

وأردف البيان أن "الخطة شملت توجيه الشركة العامة للمسافرين والوفود والشركة العامة لإدارة النقل الخاص بتكثيف تواجد المدراء العامين والفرق الميدانية في المنافذ الحدودية والمحافظات البعيدة مثل البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، كركوك، ديالى وصلاح الدين، إضافة إلى بقية المحافظات، للإشراف المباشر على حركة النقل وتقديم الدعم الفني واللوجستي".

كما أشار إلى أن "الشركة العامة للمسافرين والوفود أعدت أسطولًا متكاملًا من الباصات الزرقاء لنقل الزائرين من المنافذ والمحافظات، إلى جانب أسطول من الباصات الحمر بطابق وطابقين للعمل ضمن محاور القطع داخل كربلاء المقدسة، كما جُهزت فرق فنية ميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة".

كذلك نوّه الى أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بدأت بمراقبة المرائب المركزية واللجان الفرعية في المحافظات والمنافذ الحدودية لضمان عدم استغلال الزائرين عبر رفع أجور النقل، مع تنظيم عمل آلاف المركبات المشاركة".

واوضح أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق أكملت جاهزيتها لتسيير (12) قطارًا على محوري كربلاء–البصرة وكربلاء–بغداد، وبالإمكان زيادة العدد وفق ما تحدده غرفة العمليات وبالتنسيق مع اللجنة العليا للزيارة" .

ولفت البيان الى أن "الجهد الوزاري يشترك أيضاً بتشكيلات أخرى ساندة، منها الشركة العامة للموانئ العراقية، والنقل البحري، والنقل البري، وخدمات الملاحة الجوية، وإدارة المشاريع، في إطار عمل جماعي متكامل يعكس وحدة الجهد الوطني".

كما ذكر البيان، بأن وزير النقل اكد إن "هذا العام سيكون استثنائيًا في مستوى الخدمة المقدمة، استكمالًا لما تحقق من نجاح العام الماضي".

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