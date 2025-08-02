وزير الداخلية يفتتح عدداً من الأبنية في مديرية الأدلة الجنائية

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على أهمية توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم، والابتعاد عن الروتين، إذ ذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، إن "الوزير افتتح مجموعة من الأبنية في مديرية تحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف أنه "من بين الأبنية الجديدة التي تم افتتاحها مبنى الشعبة الدولية، وشعبة فحص الأسلحة، وقاعة لاستقبال المواطنين، والمختبر الخاص بالطبعة الجرمية، والاستعلامات الخارجية، وقد جهزت جميع الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات والأثاث" .

كما شدد وزير الداخلية بحسب البيان "على أهمية توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم، والابتعاد عن الروتين، والاستفادة من الأجهزة المتطورة في إتمام العمل بشكل مهني ودقيق".