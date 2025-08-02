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وزارة العمل تنفي صرف راتب الرعاية بشرط وجود كفيل


أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تشغيل أكثر من 52 ألف مستفيد من الرعاية بوظائف حكومية، فيما حددت شروط تشغيل مستفيدي الرعاية كحراس في المواقع الأثرية، ونفت وضع شرط الكفيل لصرف راتب الرعاية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة لديها تنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتأهيل المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية القادرين على العمل ودمجهم في سوق المحلي".

وأوضح أن "الوزارة أطلقت، مؤخراً، تعاوناً جديداً مع وزارة الثقافة والآثار لتشغيل نحو 5 آلاف مستفيد من راتب الحماية الاجتماعية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً، بشرط أن تكون مؤهلاتهم لا تقل عن الابتدائية، وأن يكونوا من سكنة المناطق القريبة من المواقع الأثرية لتعيينهم كحراس عليها".

وأضاف أن "الهيئة رفعت بيانات المرشحين الى وزارة الثقافة لغرض إجراء المقابلات واختيار الأنسب وفق الضوابط المعتمدة، وهناك تعاون إضافي مرتقب مع وزارات أخرى حال فتح باب التعيين أو التعاقد".

كما لفت الى أن "عدد الذين تم نقلهم من شبكة الحماية الى وظائف حكومية بلغ أكثر من 52 ألفاً، توزعوا بين وزارات الداخلية، التربية، الثقافة، العدل، بالإضافة الى تعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي".

وبشأن الفئات العمرية المشمولة بالتحويل، ذكر أن "الأعمار تحددها الوزارات المعنية، لكن وزارة العمل تدفع باتجاه قبول فئة 18 إلى 30 عاماً كونها الفئة الأكبر القادرة على العمل".

كذلك أكد أن "الوزارة تمتلك ربطاً شبكياً مع مختلف الجهات، ما مكنها من كشف أكثر من 310 آلاف متجاوز، وتم استرداد مبالغ منهم وفق قانون استرداد الديون الحكومية، بلغت أكثر من 140 مليار دينار في 2024، و9 مليارات في 2025، مع استمرار استرداد المبالغ المتبقية عبر التقسيط بعد تقديم كفيل".

كما أوضح، أن "الوزارة لم تشترط الكفيل بشأن إطلاق راتب الرعاية حتى الآن، إذ تعتمد على زيارات الباحثين الاجتماعيين وتحليل البيانات من وزارة التخطيط لتحديد مدى استحقاق المتقدمين، بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية".

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