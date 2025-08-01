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الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية في جبال حمرين ضمن خطة زيارة الأربعين


أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، (1 آب 2025)، عن الشروع بعملية أمنية واسعة في المناطق القريبة من جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لقيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، ان "قوات اللواء 52 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، شرعت اليوم، بعملية أمنية واسعة في المناطق القريبة من جبال حمرين شرق صلاح الدين، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الأربعين وذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)".

وبين، ان "العملية تهدف إلى تمشيط المناطق الوعرة وتعقب الخلايا الإرهابية التي تحاول استغلال المناطق الجغرافية الصعبة لشن هجمات أو تهديد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، بالتزامن مع توافد الزائرين سيرا على الأقدام لإحياء هذه المناسبة الدينية المهمة".

ونوه البيان الى، ان "هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها القيادات الأمنية والحشد الشعبي لضمان سلامة الملايين من الزائرين الذين يقصدون كربلاء المقدسة، في واحدة من أكبر المناسبات الدينية في العالم".

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