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اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية توجه دعوة "عاجلة" لسائقي المركبات


وجهت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم الجمعة، دعوة مهمة وعاجلة لسائقي المركبات، داعية إياهم إلى توخي الدقة والحذر أثناء القيادة، والامتناع التام عن السرعة الزائدة حفاظًا على أرواح الزائرين والمواطنين.

وقال الناطق باسم اللجنة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مع دخول زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) حيز التنفيذ وبدء توافد أعداد كبيرة من الزائرين من داخل العراق وخارجه، وارتفاع الزخم في الطرق العامة والدولية، تدعو اللجنة الامنية العليا للزيارة كافة سائقي المركبات، لاسيما على المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، إلى توخي الدقة والحذر أثناء القيادة، والامتناع التام عن السرعة الزائدة حفاظًا على أرواح الزائرين والمواطنين".

وأكدت اللجنة، على "أهمية التأكد من إجراءات السلامة الفنية قبل الانطلاق، بما في ذلك فحص متانة المركبة، وجودة الإطارات، وفاعلية المكابح، والتأكد من وجود مطفأة حريق صالحة للاستخدام داخل كل مركبة، وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة التي قد تتسبب بحدوث أعطال أو حرائق في المركبات، لا سيما على الطرق الطويلة. إن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير في الوقاية من الحوادث والحفاظ على أرواح الركاب والمارة".

وبحسب ميري، "قد تم نشر مفارز مرورية ورادارات لرصد السرعة في عموم البلاد، وبشكل خاص على الطرق السريعة، وسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعت اللجنة، السائقين الذين يشعرون بالإرهاق أو النعاس إلى "عدم قيادة المركبة، وتشدد على سائقي الحافلات الكبيرة ضرورة وجود سائق بديل للمناوبة حفاظًا على السلامة العامة".

وأتم البيان: "إذ تبذل مفارز المرور والأجهزة الأمنية جهودًا كبيرة في تأمين انسيابية الطرق وسلامة الزائرين، فإن اللجنة تهيب بجميع السائقين الالتزام التام بالتعليمات المرورية وتجنّب السرعة والقيادة المتهورة، لا سيما في الطرق الدولية، التي تشهد حاليًا حركة مرورية كثيفة".

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اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية توجه دعوة "عاجلة" لسائقي المركبات
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