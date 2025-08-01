الشيخ حمودي خلال استقباله محافظ بغداد: الترفع عن الخلافات والإنجاز هو الرهان الوحيد لكسب ثقة الناس

استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ د. همام حمودي ، اليوم الجمعة المهندس عطوان العطواني محافظ بغداد وعددا من أعضاء مجلس المحافظة، وهنأه بتسنم المنصب، معربا عن أمله بمرحلة جديدة من الإنجاز بروحية تعاونية وتكاملية بين المحافظ ومجلسها.

وبحث الطرفان بحسب بيان المجلس أوضاع محافظة بغداد، وخطط حكومتها المحلية، ورؤيتها للايفاء بمتطلبات النهوض بواقعها الخدمي والعمراني، وما تواجهه من تحديات، وسبل تذليلها.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي أهمية الحفاظ على وحدة قوى الإطار وروح الانسجام مع الكتل الاخرى، والترفع عن الخلافات الداخلية والمصالح الضيقة، والتوجه نحو العمل الميداني المباشر، والرهان على النجاح بكسب ثقة الناس بالمشاريع والخدمات، منوها إلى ضرورة إيفاء الحكومة المركزية بالالتزامات المالية لمعالجة المشاريع المتلكئة، وتفادي التداخل في الصلاحيات، لضمان انسيابية تنفيذ الخطط.

من جهته، أكد العطواني أهمية المجلس الأعلى بعمقه التاريخي وتضحياته، مبديا حرصه على التعاون معه وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات وتذليل العقبات بما يكفل فرصا أوسع للانجاز والنجاح.