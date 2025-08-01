امنية البصرة منفذ شط العرب النهري يعمل رسمياً منذ العام الماضي لاستقبال الزائرين عبر خرمشهر

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة "أن المنفذ النهري الواقع على كورنيش البصرة قد بدأ العمل به منذ العام الماضي، ضمن اتفاق بين محافظة البصرة والجانب الإيراني، بالتزامن مع الزخم الكبير للزائرين في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور عقيل طالب الفريجي،في تصريح صحفي " إن خط النقل النهري بين خرمشهر والبصرة تم تدشينه رسمياً خلال العام الماضي، ويُعد منفذاً نهرياً مخصصاً لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام خلال ذروة الزيارة المليونية.

وأشار إلى أن الوافدين عبر هذا المنفذ يتم تدقيق جوازاتهم وفق معايير المنافذ العراقية المعتمدة في عموم البلاد، مع توفر جميع المتطلبات الجمركية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الخاصة بالرقابة القانونية للوافدين.

وأوضح أن عدد الرحلات يتراوح بين ثلاث رحلات أو أكثر أسبوعياً، حسب حجوزات المسافرين ذهاباً وإياباً، مع توفّر كافة الخدمات للزائرين في منفذ شط العرب النهري.

وبيّن الفريجي أن جميع المتطلبات الفنية الخاصة بحركة الزوارق، بما في ذلك إجراءات السلامة، قد تم تنسيقها مع الشركة العامة للنقل البحري، والتي تشرف بشكل مباشر على عمليات رسو وانطلاق الزوارق في مياه شط العرب .

واعلنت الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل اليوم الجمعة " عن وصول أول سفينة نقل ركاب ايرانية الى شط العرب تحمل زوارا ايرانيين.