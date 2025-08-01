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وزير الكهرباء يصل طهران لبحث تأمين كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين


وصل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الايرانية طهران لبحث تأمين كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف إمدادات الغاز إلى العراق، وسبل ضمان التزام الجانب الإيراني بتوريد الكميات المتفق عليها بين البلدين". كما اوضح المكتب أن "العراق وإيران كانا قد أبرما عقداً يقضي بتوريد نحو ( 55 ) مليون متر مكعب يومياً من الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء الغازية في العراق، إلا أن هذه الكميات شهدت تراجعاً منذ شهر أيار الماضي، مما تسبب في توقف عدد من المحطات وانخفاض ساعات التجهيز"، لافتاً إلى أن "زيارة الوزير تأتي في وقت يشهد فيه العراق موجة حر شديدة تعد من الأقسى هذا الصيف، بالتزامن مع قرب حلول زيارة الأربعين المليونية، وهو ما يتطلب تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين احتياجاتها من الوقود لضمان استمرار الخدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء".
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وزير الكهرباء يصل طهران لبحث تأمين كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين
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