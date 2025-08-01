اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف تعلن عن مشروع قانون جديد لمواجهة العنف

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف التابعة لمستشارية الأمن القومي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جهودها في رصد وتحجيم مظاهر التطرف العنيف في العراق، مؤكدة تعزيز التعاون مع شركاء دوليين لتبادل الخبرات والتجارب، فيما كشفت عن إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية لثلاث مراحل تعليمية بدءاً من العام الدراسي المقبل، حيث ذكر رئيس اللجنة، علي عبد الله للوكالة الرسمية، إن "هنالك فرقاً بين مفهوم التطرف والتطرف العنيف، فالأول هو معنى مجتمعي شامل يدل على الشدة أو الإفراط قولاً وفعلًا، والذهاب إلى أقصى الاتجاه أو نهاية الطرف والابتعاد عن الوسطية والاعتدال، وينبع من عقيدة جامدة ومغلقة حيال الآخرين".

وتابع: "أما الثاني فهو التطرف العنيف، الذي يفضي بالضرورة إلى سلوك عمدي أو عشوائي يقوم على إكراه الآخرين مادياً ومعنوياً لإجبارهم على اتباع سلوك معين يخدم أهداف الجهة التي تمارس التطرف العنيف".

كما أشار إلى أن "أهم العوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف هي أسباب اجتماعية، واقتصادية، وأمنية، وسياسية، ودولية، وتقنية". وبين أنه "بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة العراقية والتي سحقت عصابات داعش الإرهابية، تدرك الدولة أن النصر النهائي لا يتحقق إلا من خلال القضاء على التطرف العنيف والكراهية وصولاً إلى مجتمع يؤمن بالوسطية والاعتدال والتعايش السلمي، وينبذ خطابات الكراهية والتطرف".

وأكمل بالقول: إنه "تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لتكون جزءاً مكملاً ومعضداً لاستراتيجية الأمن الوطني، حيث شارك في إعدادها (24) خبيراً ومختصاً من وزارات ومؤسسات وهيئات متعددة، وأقرت العام 2019".

أهداف الاستراتيجية الوطنية

وأضاف أن "أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف هي:

1- تنمية بيئة مشجعة للوسطية والاعتدال والتعايش السلمي وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنسانية.

2- نبذ الفكر المتطرف والسلوك المنحرف.

3- استيعاب الطاقات الشبابية والتأهيل والإدماج المجتمعي للفئات التي تعرضت إلى الظروف المؤدية إلى التطرف العنيف.

4- إعداد مواطن يؤمن بالوسطية والاعتدال وبمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

أما مرتكزات الاستراتيجية:

1- أن تكون جزءاً مكملًا ومعضداً لاستراتيجية الأمن الوطني 2015، واستراتيجية مكافحة الإرهاب.

2- تحظى بالدعم الشعبي من خلال استنادها إلى مقاصد الدين الإسلامي الحنيف والشرائع السماوية، والمثل العليا ومكارم الأخلاق.

3- التعاون مع المجتمع الدولي عمومًا والمحيط الإقليمي خصوصًا لتكامل الجهود في مكافحة التطرف العنيف.

4- أن تتضمن وسائل لتحقيق الأهداف موزعة على القطاعات وعلى جميع المؤسسات المعنية.

الرصد ومشاريع مكافحة التطرف

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، أن "هنالك فريق رصد في جميع اللجان الفرعية في المحافظات، لرصد الحالات المتطرفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت إلى أن "اللجنة تعمل على مشاريع:

1- الدليل التدريبي التربوي.

2- مكافحة التطرف العنيف في السجون العراقية.

3- إعادة تأهيل وإدماج النازحين في المجتمع، والحد من الفكر المتطرف داخل مخيمات النزوح.

4- دراسة مشروع قانون يُعنى بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

5- رابطة رجال الدين ورابطة شيوخ العشائر في جميع المحافظات.

6- اعتماد اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف.

7- مشروع دور المرأة العراقية في مكافحة التطرف العنيف.

8- مشروع الملتقى الإعلامي.

9- مشروع تنمية الفكر المناهض للتطرف والعنف لدى الأطفال واليافعين.

10- مسابقة أفضل (10) بحوث تخرج وأعمال فنية متخصصة بمكافحة التطرف العنيف.

11- مشروع إنشاء مجموعة مكتبات متخصصة في مكافحة التطرف العنيف.

12- مشروع معالجة التغيرات المناخية للوقاية من التطرف العنيف.

13- مشروع الأسر القوية في مكافحة التطرف العنيف.

14- مشروع دور التكنولوجيا في مكافحة التطرف العنيف.

15- مشروع القوة الناعمة في مكافحة التطرف العنيف.

16- مشروع إقرار مادة (التربية الأخلاقية).

17- مشروع التأهيل النفسي والمجتمعي في مكافحة التطرف العنيف".

تعاون دولي

وأردف أن "العراق ومن خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، تقدم بمقترح مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف، وتم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يكون يوم (12 شباط) من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة التطرف العنيف"، مؤكداً أن "اللجنة الوطنية لديها شركاء دوليون لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة التطرف العنيف".

إدراج منهاج التربية

وتابع عبد الله أنه "بعد سلسلة من الاجتماعات وبناءً على مقررات اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وبجهود اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في وزارة التربية/المديرية العامة للمناهج، تم إقرار منهاج (التربية الأخلاقية) وتضمينه ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي 2024-2025".

وأوضح أن "الهدف من منهاج (التربية الأخلاقية) هو غرس قيم ومبادئ أساسية من شأنها النهوض بالواقع السلوكي للتلاميذ والطلبة، إضافة إلى الواقع العلمي، ومن ضمنها مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، إلى جانب التثقيف والتوعية بالجوانب الإنسانية والسلوكية الصحيحة التي يحتاج إليها التلاميذ والطلبة"، منوهاً بأن "المنهاج سيشمل مراحل الصف الأول الابتدائي، والأول المتوسط، والرابع الإعدادي فقط".

وتابع: "كما قررت اللجنة إقامة مخيمات كشفية تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين مختلف الثقافات والمكونات، إلى جانب إعداد دليل تدريبي للمرشدين التربويين".

التوعية الإعلامية

وأشار إلى أن "الإعلام له أثر مهم جداً في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التطرف العنيف وأساليب مكافحته والوقاية منه، إذ إن اللجنة الوطنية لديها برامج توعوية وتثقيفية، لاسيما:

1- برنامج أسبوعي (نحو الاعتدال) يُبث عبر إذاعة القوات المسلحة العراقية.

2- برنامج أسبوعي (ثقافتنا الأمنية) يُبث عبر إذاعة وزارة الداخلية.

3- برنامج (لا إكراه) سابقًا وتم تغييره إلى اسم (ملاذ) يُبث عبر قناة العراقية.

4- برنامج أسبوعي (حوار بلا تطرف) يُبث عبر إذاعة الكوفة/اللجنة الفرعية في النجف الأشرف.

5- جريدة (سلم) تصدر شهرياً (ورقياً وإلكترونياً) عن اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، تختص بنشر الأخبار والنشاطات والمقالات والتقارير الخاصة بمكافحة التطرف العنيف.

6- التغطيات الإعلامية المكثفة لنشاطات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية في الوزارات والمحافظات، واستضافة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية عبر القنوات الفضائية والإذاعات".

وأكد: "نعمل جاهدين لتنفيذ مشروع الملتقى الإعلامي بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات".

برامج تأهيلية

كما لفت إلى أن "هنالك العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها اللجنة الوطنية واللجان الفرعية في المحافظات والوزارات لإعادة النازحين في مخيمات النزوح إلى مناطق سكناهم الأصلية، بعد إخضاعهم لبرامج تأهيلية وإدماجهم في المجتمع"، لافتا الى أن "برامج التأهيل شملت ايضاً السجون، منها تأسيس فريق مختص بمكافحة التطرف العنيف داخل السجون، فضلًا عن تشكيل لجنة فرعية لمكافحة التطرف العنيف في وزارة العدل - دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات والورش التوعوية ضمن البرامج الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء، وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، أن "هنالك رعاية لاحقة للنزلاء بعد إطلاق سراحهم، وكذلك تنظيم ورش تدريبية لدعم العاملين في مجال التأهيل النفسي والمجتمعي".

مشروع قانون مكافحة التطرف

كذلك أشار إلى، أنه "تم تشكيل فريق قانوني مختص بدراسة مشروع قانون يُعنى بمكافحة التطرف العنيف، إذ تم رصد بعض المواد والفقرات القانونية من قبل الفريق الساند والتي لها الصلة بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وتمت كتابة مدونة من قبل أعضاء الفريق لمشروع القانون، الذي يُعنى بمكافحة التطرف العنيف وفقًا للمنهج الوقائي".

رجال الدين وشيوخ العشائر

وزاد أن "اللجنة عملت على تشكيل رابطة رجال الدين، ورابطة شيوخ العشائر، وفريق الشباب التطوعي في كل محافظة، وهي مرتبطة باللجنة الفرعية في المحافظة، وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في اللجان الفرعية في المحافظات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة الأفكار المتطرفة".

التوعية الجامعية والبحوث

ولفت إلى أنه "تم تنفيذ محاضرات وندوات ومؤتمرات وورش توعوية وتثقيفية في الجامعات والمعاهد لتعزيز وعيهم بمخاطر التطرف العنيف وإشراكهم في مكافحته، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية داخل الجامعات، كما أن طلبة الدراسات الأولية والماجستير والدكتوراه توجهوا إلى كتابة بحوث تخرجهم حول مكافحة التطرف العنيف".

ونوّه الى أن "اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف أقامت العام الماضي بتاريخ 2024/7/29 مسابقة أفضل (5) بحوث متخصصة في مكافحة التطرف العنيف، كما وستقيم هذا العام مسابقة أفضل (10) بحوث ومشاريع تخرج متخصصة بمكافحة التطرف العنيف".

تمكين المرأة في مكافحة التطرف

وأشار إلى أن "اللجنة عملت على إشراك النساء في اللجان الفرعية في المحافظات والوزارات، حيث أطلقت خطة دور المرأة العراقية في مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب خلال شهر أيار الماضي، وتم العمل مع جميع قطاعات الدولة على إعداد الخطة الوطنية لدور المرأة العراقية، التي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، ومستندة إلى القرارات الأممية مع الحفاظ على الخصوصية القيمية والتاريخية للعراق، لتعزيز مشاركة المرأة في جهود الوقاية، والحماية، وإعادة الإدماج، وصنع القرار".

وأكد، أن "اللجنة الوطنية حريصة على تشكيل فريق عمل نسائي وطني متكامل يضم (45) سيدة عراقية، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمحافظات، والأجهزة الأمنية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، والخبراء المتخصصين"، مبينًا أن "الخطة تتكون من محاور عملية متعددة تهدف إلى حماية النساء من مخاطر الاستدراج والتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة، وتعزيز مشاركتهن في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج ذات الصلة".

نشاطات الشباب التطوعية

واختتم بالقول: إن "اللجنة الوطنية عملت على تشكيل فريق الشباب التطوعي في جميع المحافظات، مرتبط باللجان الفرعية، وتنظيم محاضرات وندوات وورش توعوية وتثقيفية استهدفت فئة الشباب لتحصينهم من الأفكار والحركات الدينية المتطرفة، وكذلك الاهتمام بالمنتديات الشبابية والرياضية".