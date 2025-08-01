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وزيرة الاتصالات: افتتاح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة الزائرين في النجف الأشرف


 

 

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، عن افتتاح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة الزائرين في النجف الأشرف، حيث ذكر بيان لوزارة الاتصالات، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت مشروع منظومة الاتصالات الموحدة في صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام) التابع للعتبة العلوية المقدسة ضمن مرقد الإمام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الأشرف، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

كما أوضح البيان أن "المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق إذ يدمج جميع شركات الاتصالات العاملة ضمن منظومة واحدة تغطي كامل مساحة الصحن الشريف التي تتجاوز 270 ألف متر مربع موزعة على خمسة طوابق، ويعتمد المشروع على بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 350 نقطة اتصال وبعمق يصل إلى 14 متراً تحت الأرض، مما يتيح للنظام استيعاب أكثر من 100 ألف مستخدم متزامن دون انقطاع أو تداخل في الخدمة".

فيما أكدت الوزيرة في كلمتها خلال الافتتاح أن "الوزارة حرصت على توفير سعات إنترنت مجانية خلال موسم الزيارة الأربعينية بدءاً من المنافذ الحدودية ومروراً بطرق مسير الزائرين وفي جميع العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، فضلاً عن دعم وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي بشعيرات ضوئية وخدمات الإنترنت المجانية لمتابعة الكاميرات وتأمين الاتصالات، كما قدمت الوزارة التسهيلات لشركات الموبايل العراقية ونظيراتها الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية".

كذلك أعلنت الياسري عن "إصدار مجموعة من الطوابع البريدية التي توثق واقعة الطف وأحداث زيارة الأربعين لايصالها كرسالة تجوب العالم عن تضحيات الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه".

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