وزارة النفط: منظومة غاز السيارات آمنة وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الجمعة، أن منظومة الغاز السائل للسيارات آمنة، ولا توجد احتمالية لحدوث حريق أو انفجار، فيما بينت أن منظومة غاز السيارات صنعت بمواصفات فنية عالية الجودة والرصانة، حيث ذكر المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين للوكالة الرسمية، إن "منظومة الغاز السائل للسيارات مصممة بموجب مواصفات تتحمل تغير درجات الحرارة صيفاً وشتاءً وهي مستوفية لجميع متطلبات السلامة والأمان".

وأضاف أنه "لا توجد أي احتمالية لحدوث أي حريق أو انفجار في هذه المنظومة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لكونها صنعت بمواصفات فنية عالية الجودة والرصانة".

وشهد العراق هذه الأيام موجة حر قاسية تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث لامست درجات الحرارة نصف درجة الغليان، وسط تحذيرات رسمية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب الخروج في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، وشرب كميات كبيرة من المياه، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات أو الأماكن المغلقة، كما أوصت الجهات المعنية بالاستعداد لأي طوارئ صحية قد تنجم عن ضربات الشمس أو حالات الجفاف.