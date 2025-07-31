وزير الصحة يبحث مع السفير الايراني آليات التعاون والتنسيق لخدمة زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)

استقبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس ، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند، ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي والوكلاء وعدد من المختصين في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان انه جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك لتقديم افضل الخدمات الصحية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال دعم المراكز الطبية، وتبادل الفرق الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يسهم في ضمان رعاية صحية متكاملة للزائرين، الى جانب التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية