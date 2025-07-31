وزير التعليم يوجه بالتدوير لإشغال المقاعد الشاغرة للدراسات العليا

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، بالتدوير لإشغال المقاعد الشاغرة للدراسات العليا، حيث ذكر بيان للوزارة،، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، وجه اليوم بفتح باب التدوير بين قنوات الامتيازات وتدوير جهة التقديم بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في خطة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/2025".

كما أضاف البيان أن "وزير التعليم، وجه أيضاً باعتماد التوقيتات التي تبدأ اعتباراً من 2025/8/9 وحتى 2025/8/28 لإتمام الإجراءات المتعلقة بإشغال مقاعد الدراسات العليا الشاغرة للناجحين في الامتحان التنافسي على وفق المفاضلة والاستحقاق".