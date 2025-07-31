فريق التواصل الحكومي يطلق مشروعاً لدعم النساء عبر التدريب المهني

صرّح فريق التواصل الحكومي، اليوم الخميس، عن توزيع 1000 ماكينة خياطة ضمن مبادرة حكومية لتمكين النساء في بغداد، حيث ذكر نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي، في كلمة له خلال احتفالية توزيع ماكينات خياطة بين خريجات الدورة الأولى من برنامج التدريب المهني، إنه "ضمن مبادرة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبجهود فريق التواصل الحكومي، نواصل مجموعة من المبادرات بين أهلنا في بغداد وتمتد إلى جميع المحافظات، لتقديم كل ما يمكن من خدمات تسهم في تمكين المجتمع".

وأضاف، أنه "تحت شعار 1000 ماكينة خياطة = 1000 فرصة عمل للنساء، حيث إن النهضة الحقيقية للبلدان تبدأ بشعوبها، وأن الأسرة، التي تمثل المرأة محركها الأساسي، هي محور الإصلاح المجتمعي ونشر الوعي"، وتابع، "نحن بحاجة إلى النهوض في البلد عبر الاستماع إلى الصوت الصحيح، واستقصاء المعلومات من مصادرها الموثوقة"، معرباً عن أمله "أن تكون هذه المبادرة انطلاقة خير، وأن تمتد لتشمل باقي النساء في مختلف المحافظات، لتتمكن المرأة من أداء دورها الفاعل جنباً إلى جنب مع الرجل".