القبض على متهم سرق مبلغ 80 مليون دينار من مواطن في بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، بإلقاء القبض على متهم سرق مبلغ 80 مليون دينار من مواطن في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "أحد المواطنين يدعى (ح.ع.س) استنجد بدوريات نجدة بغداد الجديدة بعد تعرضه الى حادث سرقة مبلغ مالي وقدره (80) مليون دينار عراقي ضمن منطقة بغداد الجديدة قرب جسر الأمانة بالعاصمة بغداد"، مشيرا الى أن "السارق كسر زجاج عجلة المواطن حيث كان يستقل دراجة نارية نوع (بوكسر)".

وأضاف المصدر، أنه "وعلى الفور تم تتبع السارق من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة وبدلالة المشتكي"، مبينا، أنه "تم القاء القبض على المتهم (ر.ا.م)، وتم ضبط المبلغ المالي بحوزته".

وتابع، أنه "تم تسليم المتهم اصولياً الى قسم مكافحة اجرام بغداد الجديدة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".