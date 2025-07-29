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الاطاحة بمسؤولة توزيع كفالات داعش الارهابي في الموصل


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، عن الإطاحة بمسؤولة توزيع كفالات داعش في الموصل.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعملية نوعية، وبناءُ على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب القيارة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السادسة عشر وبعد متابعة ميدانية، ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على إرهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر داعش الإرهابي في الموصل والصادرة بحقها مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) إرهاب".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط بحوزة الإرهابية مبالغ مالية ووثائق مهمة تخص العصابات الإرهابية".

وتابع، أنه "تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

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