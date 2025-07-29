محكمة تحقيق البصرة تستدعي "علي شياع" للتحقيق في قضية "قذف وتشهير"

استدعت محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام التابعة لمحكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، "علي شياع" للمثول أمامها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة بتاريخ (17 تموز 2025) فإن "الاستدعاء يأتي للتحقيق مع المالكي بخصوص اتهامه بالقذف والتشهير بسمعة المشتكي مصطفى جبار سند عن طريق النشر، وذلك استناداً إلى المادة (434/3) من قانون العقوبات".

وحذرت الوثيقة "عند عدم الحضور في المكان والزمان المعينين سيصدر بحقه أمر قبض".