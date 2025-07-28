مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعقد جلسته الاعتيادية العشرون ويبحث آخر إجراءات العمل التنظيمي

عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين ، جلسته الاعتيادية العشرون برئاسة الدكتور محي مرتضى القزويني، وحضور نائب رئيس المجلس والأعضاء.

وذكر بيان لمجلس الخدمة الاتحادي ان الجلسة استهلت بمناقشة مستفيضة لفقرات جدول الأعمال، والذي تضمن عدداً من الملفات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بسير عمل المجلس.

وتابع البيان" ان المجلس ناقش جملة من التوصيات المرتبطة بتحديث بعض الإجراءات الإدارية، ومراجعة التوقيتات الزمنية المعتمدة في عدد من المسارات، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية والتوجيهات الإستراتيجية للمجلس.