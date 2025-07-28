لجنة الزراعة النيابية تستضيف محافظ ميسان وكوادر الموارد المائية لبحث أزمة المياه في الجنوب

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الاثنين، محافظ ميسان وكوادر الموارد المائية، لبحث أزمة المياه في الجنوب، إذ ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً في مقرها، برئاسة النائب، فالح الخزعلي، وبحضور ممثلين عن الحكومة المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة الواقع المائي والتحديات التي تواجه المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها محافظة ميسان".

وأضافت، أن" الاجتماع، شهد حضور الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، حسن عبد الهادي بيك، ومحافظ ميسان حبيب الفرطوسي، إلى جانب عدد من المدراء العامين المختصين بملف التشغيل والصيانة والأهوار".

كما ذكرت، أنه "جرى خلال الجلسة استعراض موقف المشاريع المتلكئة، ومناقشة خطط الوزارة في ما يتعلق بتوزيع الحصص المائية والحد من التجاوزات".

كذلك أوضح البيان، أن "المجتمعين ناقشوا الواقع الزراعي في محافظة ميسان، وسبل دعم المشاريع الخدمية والاستراتيجية المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بالإضافة الى مناقشة آليات التعاون بين الحكومات المحلية والوزارات ذات العلاقة، لضمان الأمن المائي وتحقيق العدالة في التوزيع".