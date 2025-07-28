محكمة جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق تاجرَي مخدرات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، إذ ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح، أن "المدانَين ضبطت بحوزتهما 3 كيلو غرامات و250 غراماً من مادة الحشيشة المخدرة، وصدر الحكم بحقهما وفقاً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و 49 من قانون العقوبات".