مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد اليوم

وقال المصدر ان تبادل اطلاق النار الذي حصل جنوب بغداد ناتج عن تكليف شخص جديد بمنصب مدير عام في احدى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة، ولدى توجهه لتسلم المنصب رفض المدير السابق التسليم".

واضاف ان "مشاحنات حصلت بين الجانبين تطورت الى تبادل اطلاق النار"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى اصابة اثنين من الطرفين".

وكشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن حصيلة الاشتباكات عند اقتحام احدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ جنوب بغداد.

وقال المصدر إن "الاشتباكات أوقعت قتيلين احدهم مدني صادف مروره لحظة وقوع الحادثة والآخر عنصر أمن". وأضاف، أن "الاشتباكات أسفرت أيضاً عن وقوع 12 جريحاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الاشتباكات التي وقعت جنوب بغداد.

وذكر بيان للقيادة، أنه "على خلفية الحادث الاثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".

وبحسب البيان، فإن "قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى اللوائين (45 , 46) بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى "احالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".