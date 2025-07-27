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وزارة الزراعة تنفي تبعية مديرية زراعة بغداد لها وتؤكد تبعيتها لمحافظة بغداد


نفت وزارة الزراعة، اليوم الاحد (27 تموز 2025)،الأخبار المتداولة من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام بشأن عائدية مديرية زراعة بغداد إلى تشكيلات الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تؤكد أن المديرية تتبع إدارياً ومالياً إلى محافظة بغداد منذ عام 2016، وذلك استناداً إلى نقل الصلاحيات الإدارية والمالية في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأضاف البيان، أن "هذا التوضيح يأتي في سياق الأحداث الأخيرة المتعلقة بتغيير مدير زراعة الكرخ من قبل مجلس محافظة بغداد".

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وزارة الزراعة تنفي تبعية مديرية زراعة بغداد لها وتؤكد تبعيتها لمحافظة بغداد
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