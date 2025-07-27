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الحشد الشعبي: لا تساهل مع من يخالف الأوامر وملتزمون بتوجيهات القائد العام


 

 

أكدت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الاحد (27 تموز 2025)، التزامها التام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشددة على عدم التساهل مع أي فرد يخالف الأوامر أو التعليمات الأمنية المعتمدة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "في إطار الحفاظ على الانضباط العالي والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد هيئة الحشد الشعبي أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي، وُجد ليكون درعاً للوطن وامتداداً للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وإن أي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقاً للقانون".

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