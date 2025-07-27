تدمير مضافة لـ"داعش" الارهابي في الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، تدمير مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية، "ضمن منهاجها التعرضي في العمليات الاستباقية، تعمل مديرية الاستخبارات العسكرية على تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية".

وأضاف البيان، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الخامسة وبالتنسيق مع قطعاتها الماسكة عملية نوعية أسفرت عن تدمير مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية غرب محافظة الأنبار"، مشيرًا إلى، أن "المضافة كانت تحتوي على مواد دعم لوجستي ( تجهيزات ميدانية ومواد غذائية وطبية ) يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي"، مؤكدا ان "كتيبة هندسة ميدان الفرقة دمرت المضافة موقعيًا بالكامل".